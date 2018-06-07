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Лавров: РФ в отношениях с Арменией исходит из заявлений Пашиняна о союзничестве с Москвой
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Лавров: РФ в отношениях с Арменией исходит из заявлений Пашиняна о союзничестве с Москвой 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Россия в отношениях с Арменией исходит из заявлений премьер-министра республики Николы Пашиняна о союзничестве с Москвой. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном.
"Экспертов, конечно, важно слушать и понимать, какие мысли у них возникают от анализа внешнеполитических или внутриполитических событий будь то в России, будь то в другой стране, — отметил Лавров. — Но мы как представители российского ведомства, занимающегося внешней политикой, в отношениях с нашими стратегическими партнерами исходим, несмотря на тот анализ, которым окружают нас эксперты, из тех позиций, которые были официально изложены Николой Пашиняном после его вступления в должность премьер-министра Республики Армения".
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