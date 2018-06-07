Путин: объявление амнистии не должно быть привязано к выборам президента

Объявление амнистии является прерогативой Госдумы , а не президента России, это решение должно быть вызвано внутренними причинами, а не внешними обстоятельствами, в том числе, выборами главы государства. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, отвечая на вопрос о том, сохранится ли в России традиция об объявлении амнистии после вступления президента в должность.

«Я, честно говоря, не знаю о такой традиции (объявления амнистии после вступления президента в должность. — RNS), мне кажется, такой традиции у нас нет…Объявление амнистии — это, по закону, прерогатива не президента, а парламента страны — Госдумы… Время от времени мы это делаем, я поддерживал такие инициативы, они должны быть хорошо подготовлены, и должны быть вызваны определенными внутренними причинами, потребностями, а не внешними обстоятельствами даже такими важными внутриполитическими событиями как выборы президента», — сказал он.