Ещё
Путин: объявление амнистии не должно быть привязано к выборам президента
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин: объявление амнистии не должно быть привязано к выборам президента 

Rambler News Service 1 час назад
Объявление амнистии является прерогативой Госдумы, а не президента России, это решение должно быть вызвано внутренними причинами, а не внешними обстоятельствами, в том числе, выборами главы государства. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, отвечая на вопрос о том, сохранится ли в России традиция об объявлении амнистии после вступления президента в должность.
«Я, честно говоря, не знаю о такой традиции (объявления амнистии после вступления президента в должность. — RNS), мне кажется, такой традиции у нас нет…Объявление амнистии — это, по закону, прерогатива не президента, а парламента страны — Госдумы… Время от времени мы это делаем, я поддерживал такие инициативы, они должны быть хорошо подготовлены, и должны быть вызваны определенными внутренними причинами, потребностями, а не внешними обстоятельствами даже такими важными внутриполитическими событиями как выборы президента», — сказал он.
Rambler News Service: последние новости
Поклонская прокомментировала идею Ефремова передать Крымский мост Украине Путин сообщил о росте реальных доходов россиян на 3,8% Кремль назвал дату «прямой линии» с Путиным
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам приготовили несколько «чудес»59
Москвич не смог изнасиловать трёх женщин за одну ночь113
Лазарева призналась в неизлечимой болезни16
«Хуже-то уже некуда»: Дублер Бузовой унизила певицу58
Россияне сломя голову бросились инвестировать сбережения197
Видео
02:46
«Триумфы» отразили ракетный удар в Крыму
Армия Оружие
05:03
Цвет настроения белый. Путин рассказал, куда движется Россия
Политика
00:51
Лоза сравнил Ефремова с врагом народа
Шоу-бизнес
11:22
Россиянам приготовили несколько «чудес»
Экономика
00:33
Лазарева призналась в неизлечимой болезни
Шоу-бизнес Другое
05:54
Путин объяснил нападки в адрес России
Политика
00:37
Россиянам добавят еще один выходной
Общество Социология
06:22
Москвич не смог изнасиловать трёх женщин за одну ночь
Криминал Происшествия
11:53
Путин назвал недопустимой ситуацию на рынке топлива
Политика Экономика
06:04
Путин объяснил изменения в правительстве
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение