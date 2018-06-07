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Путин назвал недопустимой ситуацию на рынке топлива
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Путин пообещал принятие дополнительных мер для стабилизации ситуации на рынке топлива 

ТАСС 2 часа назад
Правительство уже приняло ряд решений по ограничению цен на бензин — Путин. Недопустимый рост цен на бензин стал результатом ряда ошибок в регулировании этой сферы — Путин.
Путин поручил правительству и ФАС следить за развитием ситуации на рынке нефтепродуктов. Путин надеется, что правительству не понадобятся угрозы в адрес нефтяных компаний и ждет конструктивного диалога по ценам на нефтепродукты.
Путин обещал поддержать законопроект правительства о повышении экспортных пошлин на моторное топливо.
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