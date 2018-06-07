Путин назвал недопустимой ситуацию на рынке топлива

Путин пообещал принятие дополнительных мер для стабилизации ситуации на рынке топлива

Правительство уже приняло ряд решений по ограничению цен на бензин — Путин. Недопустимый рост цен на бензин стал результатом ряда ошибок в регулировании этой сферы — Путин.

Путин поручил правительству и ФАС следить за развитием ситуации на рынке нефтепродуктов. Путин надеется, что правительству не понадобятся угрозы в адрес нефтяных компаний и ждет конструктивного диалога по ценам на нефтепродукты.

Путин обещал поддержать законопроект правительства о повышении экспортных пошлин на моторное топливо.