Европейский антироссийский фронт накрылся медным тазом

Дружеский визит президента Путина в Австрию стал предвестием совершенно новой ситуации в Европе.

Единый фронт Европы против агрессивной России накрылся медным тазом.

Впервые почти за год Путин приехал в западную страну. Дело в том, что в Западной Европе не так уж много стран, готовых его принимать. В особенности с дружеским визитом.

Но сейчас подули ветра перемен.

В Австрии с декабря работает правительство, куда входит консервативная Австрийская народная партия и правопопулистская Австрийская партия свободы. АПС уже давно поддерживала дружеские отношения с Россией. Но и федеральный канцлер Себастьян Курц (Sebastian Kurz) считает, что Западу пора зарыть топор войны с Россией. Он хочет, чтобы Австрия стала мостом между Востоком и Западом.

Австрия была одной из немногих стран ЕС , не выславшей ни одного российского дипломата в связи с покушением на бывшего российского агента Сергея Скрипаля с помощью нервно-паралитического яда в британском Солсбери.

В своем дружелюбии по отношению к России Австрия нашла поддержку у нового правительства Италии , которое представляет собой коалицию евроскептиков «Движения пяти звезд» и правоэкстремистской «Лиги». Обе партии восхищаются Россией и хотят покончить с санкционной политикой против Москвы

«Великий политик»

Лидер «Лиги» Маттео Сальвини (Matteo Salvini) славил Путина как «великого политика», но отверг обвинения в том, что его партия принимает у России деньги.

Венгрия, Болгария и В выходные правопопулистское правительство появилось и в Словении Греция еще раньше попали в список друзей Москвы.

Учитывая все это, единый фронт ЕС против России, определенно, выглядит покосившимся. В будущем окажется очень трудно достичь единства в отношении экономических санкций против этой могущественной страны на востоке.

Для Владимира Путина это очень хорошие новости, они свидетельствуют об успешности его политики, направленной на раскол ЕС.

ЕС со своими 27 странами — мощный противник. А вот по отдельности справляться с европейскими странами легче.

Особенно ясно проявилась тактика Кремля после того, как ЕС ввел ряд санкций против России в качестве наказания за аннексию Крыма в 2014 году и начало войны на востоке Украины

На крючке

Вначале единство внутри ЕС было довольно прочным, но Путин попытался расколоть союз, взяв на прицел страны, традиционно дружелюбно настроенные к России или же сидящие на крючке российских денежных займов и энергетических поставок. Треть нефти и газа в Европе поставляется из России.

Кроме того, Россия устраивала дезинформационные кампании, с помощью которых пыталась повлиять на исход выборов в Европе.

Что было причиной, а что — следствием, трудно определить, но через четыре года после того, как Россия завладела Крымом, Путин, похоже, практически высвободился из хватки ЕС.

Нынешние экономические санкции заканчиваются 31 июля. Их нужно продлевать, иначе они провалятся. Все страны ЕС должны быть с этим согласны. В нынешнем положении не факт, что Венгрия, Италия и Австрия проголосуют за продление. Возможно, их устроит, чтобы санкции действовали еще некоторое время, но лишь в смягченном виде.

Дешево для Путина

Важно и то, что и ряд других стран ЕС тайком надеются избавиться от санкций или хотя бы смягчить их, так как Россия ввела ответные меры, которые навредили экономикам многих европейских стран.

Пусть даже санкции и не привели к коллапсу российской экономики, они были ощутимы. В первую очередь они заклеймили Россию как преступную страну. Путин хочет положить им конец и избавиться от ярлыка парии.

Весной 2014 года казалось, что положение России очень тяжелое. Цена за аннексию Крыма была очень высока. Во всех отношениях. Всего четыре года спустя все выглядит совсем иначе.

Если России в ближайшие годы удастся избавиться от экономических санкций ЕС и в то же время сохранить Крым, это будет огромной победой Путина. Он силой перекроил границы в Европе, а цену за это заплатил небольшую, во всяком случае с точки зрения русских.