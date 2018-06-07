Цвет настроения белый. Путин рассказал, куда движется Россия

Президент РФ Владимир Путин Путин гарантирует рост экономики России в ближайшей перспективе. Об этом он заявил во время "Прямой линии".

Глава государства отметил, что Россия вышла на траекторию устойчивого роста экономики, добилась исторического минимума инфляции. Путин также добавил, что Россия вышла на устойчивый рост реальных доходов граждан.

Президент также отметил структурные изменения в экономике в связи с ростом экспорта машин и оборудования и сельхозпродукции.

По словам Путина, Россия движется в сторону "устойчивого белого цвета".