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Цвет настроения белый. Путин рассказал, куда движется Россия
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Цвет настроения белый. Путин рассказал, куда движется Россия 

ТАСС 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин Путин гарантирует рост экономики России в ближайшей перспективе. Об этом он заявил во время "Прямой линии".
Глава государства отметил, что Россия вышла на траекторию устойчивого роста экономики, добилась исторического минимума инфляции. Путин также добавил, что Россия вышла на устойчивый рост реальных доходов граждан.
>> LIVE: Прямая линия с Путиным
Президент также отметил структурные изменения в экономике в связи с ростом экспорта машин и оборудования и сельхозпродукции.
По словам Путина, Россия движется в сторону "устойчивого белого цвета".
ТАСС: последние новости
СМИ: более 560 тыс. вопросов поступило на "Прямую линию" за шесть дней до ее начала Путин пообещал принятие дополнительных мер для стабилизации ситуации на рынке топлива Путин начал "Прямую линию"
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