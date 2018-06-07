Путин напомнил томскому губернатору о вежливости

Путин напомнил томскому губернатору о манерах

Наталья Николаевна Журова из Томска задала Путину вопрос о получении участков земли многодетными семьями. Президент решил обсудить ее проблему с Жвачкиным и поговорил с ним по конференц-связи.

Губернатор пообещал заняться этим вопросом. «Я считаю, что она в ближайшее время решит этот вопрос. Я с ней лично встречусь и вам лично доложу», — заявил Жвачкин.

«С ней — это с Натальей Николаевной. Первое», — ответил ему Путин.

Затем президент попросил Жвачкина найти чиновников, которые не руководствуются интересами жителей региона.

«Прямая линия» с Владимиром Путиным началась 7 июня в 12:00. В 2018 году на «Прямой линии» впервые появилась видеосвязь президента с министрами, губернаторами и высокопоставленными чиновниками. Президент поручал коллегам ответить на какой-либо вопрос или решить проблему.