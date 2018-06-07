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Путин напомнил томскому губернатору о вежливости
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Путин напомнил томскому губернатору о манерах 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Во время «Прямой линии» президент РФ Владимир Путин поправил губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который не запомнил имя задавшей вопрос женщины. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Наталья Николаевна Журова из Томска задала Путину вопрос о получении участков земли многодетными семьями. Президент решил обсудить ее проблему с Жвачкиным и поговорил с ним по конференц-связи.
Губернатор пообещал заняться этим вопросом. «Я считаю, что она в ближайшее время решит этот вопрос. Я с ней лично встречусь и вам лично доложу», — заявил Жвачкин.
«С ней — это с Натальей Николаевной. Первое», — ответил ему Путин.
Затем президент попросил Жвачкина найти чиновников, которые не руководствуются интересами жителей региона.
«Прямая линия» с Владимиром Путиным началась 7 июня в 12:00. В 2018 году на «Прямой линии» впервые появилась видеосвязь президента с министрами, губернаторами и высокопоставленными чиновниками. Президент поручал коллегам ответить на какой-либо вопрос или решить проблему.
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