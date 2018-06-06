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Меркель отказалась пускать Россию в G8
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Меркель заявила о невозможности возвращения России в G8 

Газета.Ru 2 часа назад
Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что в настоящее время возвращение российской стороны в G8 («большую восьмерку») невозможно. Трансляцию ее ответов депутатам Бундестага ведет Bild.
По словам Меркель, члены G7 являются сторонниками соблюдения международного правопорядка, а присоединение Россией Крымского полуострова является нарушением международных норм права.
«…исключение России из формата G8 было неизбежным», — заявила Меркель.
Она добавила, что диалог с российской стороной продолжается.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о снижении актуальности формата G8 («большой восьмерки») и увеличении значения G20 («большой двадцатки»).
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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