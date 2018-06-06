Ещё
Вице-премьер Белоруссии прокомментировал вопрос поставки в Россию молока
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вице-премьер Белоруссии прокомментировал вопрос поставки в Россию молока 

РИА Новости 6 июня 2018
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР БЕЛОРУССИИ: ВОПРОС ПОСТАВКИ БЕЛОРУССКОЙ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В РФ НАМЕРЕНЫ РЕШИТЬ ДО КОНЦА НЕДЕЛИ, ПЛАНИРУЮТСЯ ПЕРЕГОВОРЫ С МИНСЕЛЬХОЗОМ РФ
РИА Новости: последние новости
Политик: обострение в Донбассе – подготовка ВСУ к молниеносному удару Порошенко поручил омбудсмену посетить украинских заключенных в России Путин поделился впечатлениями от общения с Трампом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Билан отменил концерт из-за смертельно опасной болезни42
США отказались подписывать итоговое коммюнике G716
Макрон огласил условие для возвращения РФ в G8119
Европарламент готовит «конец интернету»32
Канада ответила на жесткие обвинения США
Видео
01:39
МИД сделал заявление о силовой операции в Донбассе
Политика
00:56
Россиян готовят к резкому росту цен на еду
Экономика Личный счет
00:59
Путин прибыл в Пекин
Политика Азия
03:55
США отказали в визах команде КВН
Общество Путешествия
03:16
Пока вы спали: G7 создает группу противодействия РФ
Общество
00:39
Лидер КНР подарил Путину гуцинь
Политика
01:40
Собянин попросил дать москвичам выходной
Новости Москвы Общество
02:20
Луну, «падающую» на Землю, сняли на Канарах
Наука Наука и техника
03:47
Меркель назвала условия возвращения России в G8
Европа В мире
00:25
Нападение утки на таксиста попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение