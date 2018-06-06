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Вице-премьер Белоруссии прокомментировал вопрос поставки в Россию молока
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Вице-премьер Белоруссии прокомментировал вопрос поставки в Россию молока
РИА Новости
6 июня 2018
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РИА Новости
РИА НОВОСТИ
. ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР
БЕЛОРУССИИ
: ВОПРОС ПОСТАВКИ БЕЛОРУССКОЙ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В
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