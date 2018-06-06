Жену Трампа объявили пропавшей без вести 

Американские СМИ объявили первую леди Соединённых Штатов Америки в розыск. Дело в том, что Мелания Трамп не появлялась на публике уже 24 дня, так что теперь почти в каждой газете появляются заметки о жене президента с пометкой «пропала без вести». К компании по поиску миссис Трамп уже присоединились телевизионные шоу и развлекательные программы. 14 мая Белый дом сообщил, что Мелания перенесла операцию на почках и должна некоторое время провести в госпитале. Однако врачи говорят, что на восстановление после такой операции требуется не больше дня. Журналисты сразу же начали придумывать новые версии о возможной ссоре между супругами, домашнем насилии и даже разводе. Их попытались успокоить в Твиттере пресс-секретарь первой леди, и сама Мелания, но это не помогло. Тем временем, президент США должен в ближайшее время провести важнейшие переговоры с лидером КНДР, и там он будет без супруги. По-видимому, самой Мелании придётся всё-таки предъявить себя общественности, поэтому объявлено, что она лично выступит перед журналистами сегодня.