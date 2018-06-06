Путин пожелал процветания каждой китайской семье

"Хотел бы воспользоваться этим случаем, пожелать всего самого доброго китайскому народу, — сказал Путин. — Я хочу пожелать всего самого доброго китайскому народу, счастья и процветания каждой китайской семье".

Он добавил, что знает о том, что у РФ в Китае очень много друзей. Он также отметил тот факт, что Медиакорпорация Китая транслировала в прямом эфире церемонию инаугурации президента России. По его словам, это «говорит о том, что она [инаугурация] вызывает и вообще Россия вызывает у китайского народа известный интерес», — подытожил он.