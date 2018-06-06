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Путин пожелал процветания каждой китайской семье
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Путин пожелал процветания каждой китайской семье 

ТАСС 6 июня 2018
МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин накануне своего визита в КНР пожелал счастья и процветания каждой китайской семье. В интервью, которое российский лидер дал Медиакорпорации Китая, он поблагодарил за внимание к России.
"Хотел бы воспользоваться этим случаем, пожелать всего самого доброго китайскому народу, — сказал Путин. — Я хочу пожелать всего самого доброго китайскому народу, счастья и процветания каждой китайской семье".
Он добавил, что знает о том, что у РФ в Китае очень много друзей. Он также отметил тот факт, что Медиакорпорация Китая транслировала в прямом эфире церемонию инаугурации президента России. По его словам, это «говорит о том, что она [инаугурация] вызывает и вообще Россия вызывает у китайского народа известный интерес», — подытожил он.
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