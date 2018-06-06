Германия и Россия сближаются. И вот почему

Голдстайн совершенно верно отмечает, что российско-германские отношения с началом кризиса и войны на Украине в 2014 году резко ухудшились, однако в последние два года связи между ними медленно нормализуются. Хотя Германия взяла на себя командование батальоном многонационального корпуса НАТО «Северо-Восток» в Литве , она остается лучом надежды для российских дипломатических усилий в Европе.

Пожалуй, самым ярким примером тому стала продолжающаяся история с «Северным потоком 2», который должен стать второй веткой прямого немецко-российского газопровода и пройти по дну Балтийского моря в обход таких антироссийских стран, как Польша и Украина. Противодействие этому трубопроводному проекту в Центральной и Восточной Европе усиливается, причем даже в Дании , и из-за этого Лавров в октябре 2017 года официально пожаловался на политическое вмешательство в планы строительства. Из-за такого противодействия «Газпром» в том же году сократил финансирование «Северного потока 2».

Но несмотря на попытки Прибалтики и Украины остановить трубопровод, Германия продолжает поддерживать этот проект, а немецкие компании производят для него оборудование. Министр энергетики Германии Петер Альтмайер (Peter Altmaier) 15 мая 2018 года встретился с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым , чтобы обсудить «крупномасштабные совместные проекты в энергетике». В пресс-релизе по итогам переговоров «Северный поток 2» напрямую не упоминается, но он не мог быть исключен из дискуссии.

Кроме того, немецко-российская дипломатия в 2018 году демонстрирует чрезвычайную активность. Например, среди членов НАТО только Франция Турция провели больше официальных переговоров с правительством Российской Федерации , чем Германия. Таких российско-германских дискуссий могло быть намного больше, если бы не переговоры по формированию правительства в Германии, не активные дипломатические действия французского президента Эммануэля Макрона и не все более независимая стратегия Эрдогана в Турции. Надо сказать, что в текущем году у Германии было больше контактов с Россией, чем у неприсоединившейся и традиционно пророссийской Сербии

Более того, российские средства массовой информации после этих встреч заговорили о «ренессансе» отношений между Россией и Германией, хотя Лавров официально заявляет, что эти отношения на самом деле никогда не портились. На пресс-конференции после встречи с Путиным Меркель заявила, что проект «Северный поток 2» активно реализуется, и что Германия будет играть в нем «активную роль» и оказывать ему «содействие», несмотря на вопросы об экспорте российского газа на Украину в случае продолжения проекта.

Тот период затишья российской дипломатии в Европе, что наступил с началом украинского кризиса в 2014 году, если и не подходит к концу, то как минимум открывает новую главу в двусторонних отношениях. Цены на нефть марки Уралс (Urals), являющиеся ключевым индикатором стабильности российского бюджета, в 2017 году начали восстанавливаться на фоне оживления мировой экономики. Демографический кризис в России стабилизировался. И наконец, хотя европейские санкции против России сохраняются дольше, чем ожидалось (а могут сохраниться еще дольше), в Италии к власти вполне может прийти пророссийское правительство.

После российско-белорусских учений «Запад-2017», состоявшихся в сентябре 2017 года и напугавших некоторых членов НАТО, Россия провела только одно совместное военное мероприятие с европейским членом Североатлантического альянса. Этим участником была Германия. Две страны 15 сентября 2017 года провели поиски останков ветеранов Второй мировой войны. Вслед за этим в мае 2018 года в Арктике состоялось совместное российско-норвежское военно-морское учение.

По постсоветским меркам Россия сегодня как никогда изолирована от Европы, особенно после покушения на убийство двойного агента Скрипаля. Но верно и то, что Россия выходит из изоляции, и что ее отношения с Германией самые лучшие среди членов НАТО, если не считать своенравную Турцию.

The National Interest, США