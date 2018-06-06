Германия и Россия сближаются. И вот почему 

Недавно Лайл Голдстайн (Lyle J. Goldstein) написал для «Нешнл Интерест» статью о том, что отношения Германии с Соединенными Штатами и, что еще важнее, с Россией находятся в беде. Похоже, главным источником информации для него стало одно-единственное интервью немецкого министра обороны Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) каналу «Рен ТВ». Фон дер Ляйен, которая может сменить Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря Организации Североатлантического договора, и которая вышла из феминистского крыла ХДС, склонна к более враждебным отношениям с Россией, нежели любой другой среднестатистический германский министр.
Голдстайн совершенно верно отмечает, что российско-германские отношения с началом кризиса и войны на Украине в 2014 году резко ухудшились, однако в последние два года связи между ними медленно нормализуются. Хотя Германия взяла на себя командование батальоном многонационального корпуса НАТО «Северо-Восток» в Литве, она остается лучом надежды для российских дипломатических усилий в Европе.
Пожалуй, самым ярким примером тому стала продолжающаяся история с «Северным потоком 2», который должен стать второй веткой прямого немецко-российского газопровода и пройти по дну Балтийского моря в обход таких антироссийских стран, как Польша и Украина. Противодействие этому трубопроводному проекту в Центральной и Восточной Европе усиливается, причем даже в Дании, и из-за этого Лавров в октябре 2017 года официально пожаловался на политическое вмешательство в планы строительства. Из-за такого противодействия «Газпром» в том же году сократил финансирование «Северного потока 2».
Но несмотря на попытки Прибалтики и Украины остановить трубопровод, Германия продолжает поддерживать этот проект, а немецкие компании производят для него оборудование. Министр энергетики Германии Петер Альтмайер (Peter Altmaier) 15 мая 2018 года встретился с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым, чтобы обсудить «крупномасштабные совместные проекты в энергетике». В пресс-релизе по итогам переговоров «Северный поток 2» напрямую не упоминается, но он не мог быть исключен из дискуссии.
Кроме того, немецко-российская дипломатия в 2018 году демонстрирует чрезвычайную активность. Например, среди членов НАТО только Франция и Турция провели больше официальных переговоров с правительством Российской Федерации, чем Германия. Таких российско-германских дискуссий могло быть намного больше, если бы не переговоры по формированию правительства в Германии, не активные дипломатические действия французского президента Эммануэля Макрона и не все более независимая стратегия Эрдогана в Турции. Надо сказать, что в текущем году у Германии было больше контактов с Россией, чем у неприсоединившейся и традиционно пророссийской Сербии.
Прошло три дня с момента визита Альтмайера в Москву, и 18 мая канцлер Германии Ангела Меркель побывала у российского президента Владимира Путина в Сочи. За день до этого его там посетил сирийский президент Башар Асад. А 10 мая министр иностранных дел Сергей Лавров встретился в Москве со своим немецким коллегой Хайко Маасом (Heiko Maаs). В совокупности получается три важных российско-германских встречи высокого уровня за девять дней. Неплохие темпы.
Более того, российские средства массовой информации после этих встреч заговорили о «ренессансе» отношений между Россией и Германией, хотя Лавров официально заявляет, что эти отношения на самом деле никогда не портились. На пресс-конференции после встречи с Путиным Меркель заявила, что проект «Северный поток 2» активно реализуется, и что Германия будет играть в нем «активную роль» и оказывать ему «содействие», несмотря на вопросы об экспорте российского газа на Украину в случае продолжения проекта.
Тот период затишья российской дипломатии в Европе, что наступил с началом украинского кризиса в 2014 году, если и не подходит к концу, то как минимум открывает новую главу в двусторонних отношениях. Цены на нефть марки Уралс (Urals), являющиеся ключевым индикатором стабильности российского бюджета, в 2017 году начали восстанавливаться на фоне оживления мировой экономики. Демографический кризис в России стабилизировался. И наконец, хотя европейские санкции против России сохраняются дольше, чем ожидалось (а могут сохраниться еще дольше), в Италии к власти вполне может прийти пророссийское правительство.
После российско-белорусских учений «Запад-2017», состоявшихся в сентябре 2017 года и напугавших некоторых членов НАТО, Россия провела только одно совместное военное мероприятие с европейским членом Североатлантического альянса. Этим участником была Германия. Две страны 15 сентября 2017 года провели поиски останков ветеранов Второй мировой войны. Вслед за этим в мае 2018 года в Арктике состоялось совместное российско-норвежское военно-морское учение.
По постсоветским меркам Россия сегодня как никогда изолирована от Европы, особенно после покушения на убийство двойного агента Скрипаля. Но верно и то, что Россия выходит из изоляции, и что ее отношения с Германией самые лучшие среди членов НАТО, если не считать своенравную Турцию.