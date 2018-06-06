Как Путин пил водку с главой Китая

Путин рассказал о выпитой водке с Си Цзиньпином

«Наверное, председатель Си Цзиньпин — единственный из всех мировых лидеров, с которым мне пришлось отметить один из своих дней рождения. Здесь секрета нет — мы сделали это очень по-простому. Не буду скрывать, мы выпили по рюмке водки, просто нарезали какую-то колбасу», — сказал он.

Путин отказался раскрыть секрет, что он привезет в качестве подарка председателю КНР во время следующего визита в Китай.

«Что же это будет за сюрприз, если я скажу заранее? Пусть это будет пока тайной», — сказал он.