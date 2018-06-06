Ещё
Как Путин пил водку с главой Китая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин рассказал о выпитой водке с Си Цзиньпином 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин вспомнил, как отпраздновал свой день рождения с главой Китая Си Цзиньпином. Об этом он рассказал в интервью Международному радио Китая.
«Наверное, председатель Си Цзиньпин — единственный из всех мировых лидеров, с которым мне пришлось отметить один из своих дней рождения. Здесь секрета нет — мы сделали это очень по-простому. Не буду скрывать, мы выпили по рюмке водки, просто нарезали какую-то колбасу», — сказал он.
Путин отказался раскрыть секрет, что он привезет в качестве подарка председателю КНР во время следующего визита в Китай.
«Что же это будет за сюрприз, если я скажу заранее? Пусть это будет пока тайной», — сказал он.
В сентябре 2016 года Путин в ходе двусторонней встречи перед саммитом G20 подарил председателю КНР коробку российского мороженого. Си Цзиньпин поблагодарил Путина и рассказал, что при каждой поездке в Россию он всегда просит, чтобы ему купили российское лакомство, которое потом его семья ест дома.
Последние новости
Кремль и Москву не изменить - только сжечь. Мнение США назвали сроки окончания антироссийских санкций В Москве водитель BMW X5 расстрелял прохожего
Комментарии1  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ефремов предложил отдать Крымский мост Украине60
Меланию Трамп объявили пропавшей без вести4
«Уничтожая все живое»: Ответят ли США за смерти в Сирии315
Украинские пограничники признались в бессилии3
Россия пообещала Украине проблемы69
Видео
00:52
«Уничтожая все живое»: Ответят ли США за смерти в Сирии
В мире
03:55
Меланию Трамп объявили пропавшей без вести
В мире
Основатель парка львов успокоил питомцев тапком
В мире
03:38
СБУ возбудила дело из-за «списка Бабченко»
В мире Украина
02:14
ДНР пригрозила Украине «Чебурашками»
Оружие Армия
01:38
Школьницу заставили снять белье перед ЕГЭ
Образование Общество
01:00
Росгвардия сняла видеоклип ко Дню рождения Пушкина
Армия
01:12
США обвинили РФ и Китай в желании «сломать» Запад
США Азия
01:21
Белоруссия обвинила Россию в неадекватности
В мире Рынки
02:17
Украинский режиссер совершил самоубийство
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение