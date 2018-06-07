Глава МИД Армении: укрепление диалога с Москвой остается одним из приоритетов Еревана

"Наши взаимоотношения имеют достаточно прочные основы. Приверженность правительства Армении углублению и укреплению нашего союзнического взаимодействия, нашего сотрудничества на основе взаимопонимания, взаимоуважения было и остается в основе наших задач и приоритетов, — подчеркнул он. — Это выражено и в программе правительства, которая находится в процессе представления в парламенте. Именно в этом духе и в таком настроении я нахожусь в Москве".

Мнацаканян отметил, что очень тепло относится к России. «Это мой первый визит в новом качестве министра, первый зарубежный визит, как и присуще нашим союзническим отношениям, проходит в РФ. Мне очень приятно быть здесь, учитывая и те теплые чувства, которые я лично испытываю по отношению к России, к Москве», — сказал глава МИД Армении.

"Когда я был студентом МГИМО , можно сказать, что это были одни из самых замечательных годов моей жизни. Благодарен за ту профессиональную подготовку, которую я получил в этом институте", — добавил он.