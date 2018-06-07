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Глава МИД Армении: укрепление диалога с Москвой остается одним из приоритетов Еревана
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Глава МИД Армении: укрепление диалога с Москвой остается одним из приоритетов Еревана 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Правительство Армении привержено укреплению взаимодействия с Россией, это остается одним из приоритетов. Об этом заявил в четверг глава МИД Армении Зограб Мнацаканян на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
"Наши взаимоотношения имеют достаточно прочные основы. Приверженность правительства Армении углублению и укреплению нашего союзнического взаимодействия, нашего сотрудничества на основе взаимопонимания, взаимоуважения было и остается в основе наших задач и приоритетов, — подчеркнул он. — Это выражено и в программе правительства, которая находится в процессе представления в парламенте. Именно в этом духе и в таком настроении я нахожусь в Москве".
Мнацаканян отметил, что очень тепло относится к России. «Это мой первый визит в новом качестве министра, первый зарубежный визит, как и присуще нашим союзническим отношениям, проходит в РФ. Мне очень приятно быть здесь, учитывая и те теплые чувства, которые я лично испытываю по отношению к России, к Москве», — сказал глава МИД Армении.
"Когда я был студентом МГИМО, можно сказать, что это были одни из самых замечательных годов моей жизни. Благодарен за ту профессиональную подготовку, которую я получил в этом институте", — добавил он.
В свою очередь Лавров отметил, что переговоры с армянским коллегой проходят спустя несколько недель после первой личной встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Николы Пашиняна в Сочи. «Выражу надежду, что сегодня мы сможем прямо по горячим следам контакта наших лидеров посмотреть на конкретные вопросы продолжения нашего союзничества и стратегического партнерства как по двусторонней линии, так и в рамках нашего участия в различных международных организациях», — указал российский министр.
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