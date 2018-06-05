Правительство Египта ушло в отставку после инаугурации президента

Вместе с главой кабмина вслед за инаугурацией главы государства, согласно конституции страны, в отставку уходит все правительство арабской республики.

В субботу избранный президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси вступил в должность главы государства на новый четырехлетний срок на торжественной церемонии в Каире в здании Палаты представителей (парламента) Египта.

Выборы президента Египта состоялись в марте. Действующий президент ас-Сиси получил около 22 миллионов голосов избирателей, что составляет 97% от общего числа проголосовавших. Явка избирателей на выборах составила 41,05%.