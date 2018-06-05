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Правительство Египта ушло в отставку после инаугурации президента
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Правительство Египта ушло в отставку после инаугурации президента 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
КАИР, 5 июн — РИА Новости. Премьер-министр Египта Шериф Исмаил во вторник подал президенту страны Абдель Фаттаху ас-Сиси прошение об отставке, об этом сообщила пресс-служба египетского лидера.
Вместе с главой кабмина вслед за инаугурацией главы государства, согласно конституции страны, в отставку уходит все правительство арабской республики.
В субботу избранный президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси вступил в должность главы государства на новый четырехлетний срок на торжественной церемонии в Каире в здании Палаты представителей (парламента) Египта.
Выборы президента Египта состоялись в марте. Действующий президент ас-Сиси получил около 22 миллионов голосов избирателей, что составляет 97% от общего числа проголосовавших. Явка избирателей на выборах составила 41,05%.
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