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Путин ответил на вопрос о возможности выбора преемника из губернаторов
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Путин ответил на вопрос о возможности выбора преемника из губернаторов 

РИА Новости 16 часов назад
Фото: РИА Новости
ПУТИН О ВОЗМОЖНОСТИ ВЫБОРА ПРЕЕМНИКА ИЗ ГУБЕРНАТОРОВ: НУЖНО СЛЕДИТЬ ЗА ТЕМИ, У КОГО ПОЛУЧАЕТСЯ, КТО ОТВЕЧАЕТ ВЫСОКОМУ СТАТУСУ РУКОВОДИТЕЛЯ РЕГИОНА
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