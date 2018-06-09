Путин ответил на вопрос о возможности выбора преемника из губернаторов

ПУТИН О ВОЗМОЖНОСТИ ВЫБОРА ПРЕЕМНИКА ИЗ ГУБЕРНАТОРОВ: НУЖНО СЛЕДИТЬ ЗА ТЕМИ, У КОГО ПОЛУЧАЕТСЯ, КТО ОТВЕЧАЕТ ВЫСОКОМУ СТАТУСУ РУКОВОДИТЕЛЯ РЕГИОНА