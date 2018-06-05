Медведев предложил объединить усилия кабмина и РАН для реализации майского указа президента

Медведев напомнил, что в указе президента о приоритетах развития страны на ближайшие шесть лет, в частности, говорится о реализации крупных национальных проектов, в том числе развитии проекта «Наука».

«Нам с вами, я имею в виду Правительство и Министерство науки и высшего образования в том числе, нужно будет подумать, как объединить усилия для того, чтобы этот национальный приоритет реализовать, потому что это очень большая задача», — отметил глава кабмина.

Со своей стороны, Сергеев заявил, что намерен обсудить с Медведевым реализацию нацпроекта «Наука» и общую роль Российской академии наук в жизни страны.

Глава РАН отметил, что хотел бы, чтобы академия стала одним из ключевых разработчиков и координатором этого проекта.

В соответствии с указом главы государства от 7 мая «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», кабинету министров поручено в том числе разработать нацпроект в сфере науки. При создании документа разработчикам нужно будет учесть, что в 2024 году нужно будет обеспечить России попадание в пятёрку ведущих экономик мира.