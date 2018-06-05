Ещё
Медведев предложил объединить усилия кабмина и РАН для реализации майского указа президента
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев предложил объединить усилия кабмина и РАН для реализации майского указа президента 

Парламентская газета 5 июня 2018
Фото: Парламентская газета
Для реализации нового майского указа нужно объединить усилия Правительства и Российской академии наук (РАН), заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с главой РАН Александром Сергеевым. Об этом сообщает РИА «Новости».
Медведев напомнил, что в указе президента о приоритетах развития страны на ближайшие шесть лет, в частности, говорится о реализации крупных национальных проектов, в том числе развитии проекта «Наука».
«Нам с вами, я имею в виду Правительство и Министерство науки и высшего образования в том числе, нужно будет подумать, как объединить усилия для того, чтобы этот национальный приоритет реализовать, потому что это очень большая задача», — отметил глава кабмина.
Со своей стороны, Сергеев заявил, что намерен обсудить с Медведевым реализацию нацпроекта «Наука» и общую роль Российской академии наук в жизни страны.
Глава РАН отметил, что хотел бы, чтобы академия стала одним из ключевых разработчиков и координатором этого проекта.
В соответствии с указом главы государства от 7 мая «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», кабинету министров поручено в том числе разработать нацпроект в сфере науки. При создании документа разработчикам нужно будет учесть, что в 2024 году нужно будет обеспечить России попадание в пятёрку ведущих экономик мира.
Парламентская газета: последние новости
G7 не поддержит идею Мэй о подразделении по «преступлениям РФ», считает Джабаров Путин рассказал о своих ожиданиях от встречи с Трампом В Севастополе могут закрыть пляж «Аквамарин»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Билан отменил концерт из-за смертельно опасной болезни42
США отказались подписывать итоговое коммюнике G718
Макрон огласил условие для возвращения РФ в G8120
Европарламент готовит «конец интернету»32
Канада ответила на жесткие обвинения США
Видео
01:39
МИД сделал заявление о силовой операции в Донбассе
Политика
00:56
Россиян готовят к резкому росту цен на еду
Экономика Личный счет
00:59
Путин прибыл в Пекин
Политика Азия
03:55
США отказали в визах команде КВН
Общество Путешествия
03:16
Пока вы спали: G7 создает группу противодействия РФ
Общество
00:39
Лидер КНР подарил Путину гуцинь
Политика
01:40
Собянин попросил дать москвичам выходной
Новости Москвы Общество
02:20
Луну, «падающую» на Землю, сняли на Канарах
Наука Наука и техника
03:47
Меркель назвала условия возвращения России в G8
Европа В мире
00:25
Нападение утки на таксиста попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение