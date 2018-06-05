Главы МИД России и Армении проведут встречу в Москве

Зограб Мнацаканян посетит Москву по приглашению Сергея Лаврова . Помимо переговоров и подведения итогов на совместной пресс-конференции Зограб Мнацаканян также встретится с представителями законодательного органа России и с армянскими студентами, обучающимися в Москве. Также запланировано интервью министра авторитетному российскому СМИ», — уточнил пресс-секретарь МИД Армении.

По словам официального представителя МИД Армении, стороны обсудят двусторонние отношения, взаимодействие стран на международных площадках, а также вопросы региональной безопасности.

В следующий раз главы внешнеполитических ведомств встретятся 11 июня уже в Алматы, где примут участие в заседании Совета министров иностранных дел стран-членов ОДКБ.

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