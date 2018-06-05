Политики до пластики и после

Один из самых ярких политиков Италии Сильвио Берлускони (на фото: после и до операции)

5/7 Один из самых ярких политиков Италии Сильвио Берлускони (на фото: после и до операции)

Если раньше пластическая хирургия ассоциировалась со звездами шоу-бизнеса, то теперь о проведении пластических операций не скрывают даже на высшем уровне. Вечно молодые политики — в нашей фотогалерее.

Сложно представить себе какое-либо занятие, которое было бы более публичным, чем политика. Наверное, именно этим объясняется слабость многих политических деятелей к пластическим операциям. Причем грешат этим высокие чиновники обоих полов.

Если раньше пластическая хирургия больше всего ассоциировалась со звездами кино и шоу-бизнеса, то теперь о проведении пластических операций не скрывают даже на высшем уровне. Следящие за своей внешностью политики вызывают большую симпатию у своих избирателей, набирая тем самым дополнительные голоса на выборах.