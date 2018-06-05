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Политики до пластики и после
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Политики до пластики и после 

Рамблер 2 часа назад
Если раньше пластическая хирургия ассоциировалась со звездами шоу-бизнеса, то теперь о проведении пластических операций не скрывают даже на высшем уровне. Вечно молодые политики — в нашей фотогалерее.
1/7  Бывший президент Украины Виктор Ющенко (после оперции и до)
Фото:
2/7  Американский политик Хиллари Клинтон (на фото: до и после операции)
Фото:
3/7  Украинский политик Юлия Тимошенко (до и после операции)
Фото:
4/7  Экс-лидер Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер (до и после операции)
Фото:
5/7  Один из самых ярких политиков Италии Сильвио Берлускони (на фото: после и до операции)
Фото:
6/7  Некоторые СМИ пишут, что бывший госсек США Джон Керри тоже делал пластическую операцию
Фото:
7/7  Политик-республиканец из США Арнольд Шварценеггер
Фото:
Сложно представить себе какое-либо занятие, которое было бы более публичным, чем политика. Наверное, именно этим объясняется слабость многих политических деятелей к пластическим операциям. Причем грешат этим высокие чиновники обоих полов.
Если раньше пластическая хирургия больше всего ассоциировалась со звездами кино и шоу-бизнеса, то теперь о проведении пластических операций не скрывают даже на высшем уровне. Следящие за своей внешностью политики вызывают большую симпатию у своих избирателей, набирая тем самым дополнительные голоса на выборах.
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