Путин прилетел в Вену

Путин прибыл в Вену с рабочим визитом

Президент РФ Владимир Путин во вторник прибыл с рабочим визитом в Вену , приуроченным к 50-летию начала экспорта отечественного газа в Австрию . Это первый зарубежный визит Путина после его вступления 7 мая в должность на нынешний президентский срок.

Как сообщила пресс-служба Кремля, в ходе визита российского лидера планируется "обсудить состояние и перспективы российско-австрийских отношений в различных сферах, а также обменяться мнениями по ключевым темам международной повестки дня".

Президент РФ проведет сначала переговоры с федеральным президентом Австрии Александером Ван дер Белленом, затем — с федеральным канцлером Себастьяном Курцем . Также вместе с Курцем президент РФ пообщается с участниками бизнес-форума, организованного по линии российско-австрийского делового совета. В ходе визита Путин по традиции возложит венок к монументу в честь советских воинов, погибших при освобождении Вены, на площади Шварценбергплац. Вечером состоится также посещение Путиным совместно с австрийскими лидерами выставки "Полотна старых мастеров из Эрмитажа " в венском Музее истории искусств.

Как ранее заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков , Австрия является одним из наиболее близких партнеров РФ в сферах экономики и политики. С 1 июля Австрия на полгода станет председательствовать в органах ЕС , "и с этой точки зрения переговоры будут интересны", отметил представитель Кремля. По его словам, среди международных тем лидеры России и Австрии обсудят, в том числе, урегулирование в Сирии и на Украине

Ранее Путин приезжал в Австрию в качестве президента четыре раза — с рабочим визитом в 2001 году, в 2004 году — для участия в церемонии похорон президента Томаса Клестиля, и с официальными визитами в 2007 году и 2014 году. С нынешним федеральным канцлером Австрии президент РФ проводил переговоры в ходе визита Себастьяна Курца в Москву 28 февраля текущего года. Встреча же с нынешним федеральным президентом Австрии, занимающим этот пост с января 2017 года, для Путина станет первой, однако российский лидер встречался с Александером Ван дер Белленом еще в ходе своего визита в Вену в 2001 году, когда тот был председателем партии "Зеленых".

Визит приурочен к 50-летию начала экспорта газа из СССР в Австрию (первый долгосрочный контракт был заключен 1 июня 1968 года, поставки начались в сентябре того же года). Австрия была первой западноевропейской страной, подписавшей такой долгосрочный контракт с Советским Союзом, в настоящее время она импортирует у РФ порядка 60% необходимого ей газа.