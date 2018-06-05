Реальный курс России на Ближнем Востоке выгоден для США

Последние заявления Владимира Путина позволяют наконец понять, какой реальный курс России на Ближнем Востоке — и, как это ни удивительно, этот курс вполне выгоден для США и их союзников, пишет в своей статье для Asia Times американский политолог и экономист Норман Бэйли. По мнению аналитика, Россия, которая теперь добивается вывода иранских сил из Сирии и сближается на этом фоне с Израилем , в сущности превратилась для Вашингтона в «тактического регионального союзника».

Уинстон Черчилль называл Советский Союз «головоломкой, обёрнутой тайной и спрятанной в загадку», — и многие западные публицисты и политики считают, что «путинская Россия столь же таинственна и загадочна, сколь и её предшественник», пишет на страницах Asia Times американский экономист и политолог Норман Бэйли. Между тем, как подчёркивает Бэйли, «поразительные» заявления, высказанные российским лидером на Петербургском международном экономическом форуме, позволяют по крайней мере лучше понять российскую политику на Ближнем Востоке, в делах которого в последние годы всё активнее участвует Москва

Как пишет автор, Путин во время ПМЭФ сделал два «абсолютно неожиданных» комментария: во-первых, о том, что Иран должен вывести свои силы из Сирии и прекратить вмешиваться в дела северных государств арабского мира (то есть той же Сирии, Ирака Ливана ); а во-вторых, о том, что Израиль имеет право защищать свои границы как на севере, так и на юге (от движений «Хезболла» ХАМАС соответственно). Эти слова прозвучали в течение буквально нескольких дней после встречи Путина с израильским премьером Биньямином Нетаньяху , который теперь может праздновать «очередную внешнеполитическую победу», подчёркивает Бэйли.

«Если мы будем исходить из того, что Путин говорит откровенно — а причин заранее сомневаться в нём у нас нет, — то что же всё это предвещает для российского курса и положения Ирана и США в регионе? — пишет аналитик. — Мне кажется, что ответ на этот вопрос на самом деле весьма прост: на Ближнем Востоке Путин заинтересован в одной важнейшей цели, и эта цель — развивать и защищать морскую и авиационную базы России на сирийском побережье. Он будет выступать против всего, что подвергает российскую группировку опасности».

По мысли Бэйли, с точки зрения России, Иран выполнил свои функции в Сирии, оказав помощь Москве в обеспечении «выживания режима Асада», и теперь должен уходить.

В свою очередь, Израиль остаётся наиболее мощным в военном плане региональным игроком, а «Путин, вопреки распространённому мнению, отнюдь не антисемит, а совсем даже наоборот», продолжает автор. Как полагает Бэйли, российский лидер и израильский премьер в сущности заключили «временное соглашение, которое приближается к статусу альянса». Это вполне устраивает американские власти, поскольку те относятся к России, «в лучшем случае, неоднозначно», а к Израилю — как к ценному союзнику, тогда как с Ираном обходятся всё более жёстко.

«Между тем Асад в этой ситуации — не просто безразличный наблюдатель, — рассуждает аналитик. — Он так же хорошо осведомлён, как и все остальные, и поэтому хорошо понимает, что Путину в Москве ничего не угрожает, а Израиль не потеряет свои доминирующие позиции в военной сфере в ближайшем будущем, да и вообще когда-нибудь. Иран же, как видно, пытается превратить Ирак, Сирию и Ливан в полусамостоятельных сателлитов, в чём Асад не заинтересован. С другой стороны, прямо выступить против иранских интересов ему не под силу, и потому он будет вполне доволен, если Россия сыграет роль спойлера для иранских стратегических планов».

То же верно, и для «Хезболлы» и ХАМАСа — у этих движений нет мотива противостоять оборонным инициативам Израиля на собственной периферии, и судя по всему, то, что иранского присутствия на израильско-сирийской границе в районе Голанских высот гарантированно не будет, их вполне устраивает, убеждён Бэйли. Это хорошие вести и для Израиля, и для США, а Россия, «по существу, превратилась в тактического регионального союзника обеих стран», пишет он.

Что же касается самого Ирана, «аятоллы и их прислужники», вероятно, не станут реагировать на «новый указ царя Владимира» слишком сильно, считает автор.

«С учётом крупных этнических меньшинств, которые их презирают, и светских персов, которые их ненавидят, относительно низких цен на газ и нефть, а также продолжающуюся разрушительную засуху, которую осложняют происходящие почти ежедневно по всей стране демонстрации против режима, муллы вполне могут и приветствовать такой повод объявить о своей победе и выйти из Сирии, дабы сосредоточить усилия на подавлении инакомыслия у себя дома, — констатирует Бэйли. — Всё-таки, для теократических властей, которые с не слишком большим успехом пытаются управлять Ираном, приоритетом номер один является именно выживание».