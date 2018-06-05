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Права и статус РАН понижаться не будут, заявила Голикова
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Права и статус РАН понижаться не будут, заявила Голикова 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Никаких действий, понижающих права и статус Российской академии науки, предприниматься не будет, заявила курирующая науку в правительстве РФ вице-премьер Татьяна Голикова во вторник на президиуме РАН  "Я думаю, что не должно быть никакого беспокойства по поводу статуса Российской академии наук. Президент (России) статус Российской академии наук подтвердил. Никакие действия, которые ущемляют права и интересы Российской академии наук и учреждений Российской академии наук, которые вы возглавляете, вас беспокоить не должны", — сказала Голикова.
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