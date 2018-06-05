Минск выступил за сохранение сделки по иранской ядерной программе

МИНСК , 5 июн — РИА Новости . Минск поддерживает дальнейшую реализацию плана действий по иранской ядерной программе, считает его сохранение важным инструментом укрепления региональной безопасности, сообщила во вторник пресс-служба министерства иностранных дел Белоруссии

Там пояснили, что эту тему обсудил накануне заместитель министра иностранных дел Белоруссии Андрей Дапкюнас на встрече с послом Ирана в Минске Мостафой Овейси.

"Стороны обсудили ситуацию, которая сложилась после решения Соединенных Штатов Америки о выходе из совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Иранский дипломат выразил осуждение Ираном действий администрации США и подтвердил приверженность страны соглашениям в случае, если остальные стороны формата «5 + 1» продолжат его исполнение", — говорится в сообщении.

Там отмечается, что «заместитель министра иностранных дел Белоруссии отмети: белорусская сторона поддерживает дальнейшее осуществление совместного всеобъемлющего плана действий и считает его сохранение важным инструментом укрепления региональной и глобальной безопасности и стабильности».

По данным пресс-службы, белорусский и иранский дипломаты также обсудили планы и дальнейшие шаги по проработке межгосударственных контактов на высшем уровне, сотрудничество в сельскохозяйственной отрасли, в частности, перспективы поставок в Иран продукции белорусского животноводства, укрепление взаимодействия в международных организациях, перспективы сотрудничества в нефтяной отрасли.