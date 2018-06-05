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Минск выступил за сохранение сделки по иранской ядерной программе
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Минск выступил за сохранение сделки по иранской ядерной программе 

РИА Новости 1 час назад
МИНСК, 5 июн — РИА Новости. Минск поддерживает дальнейшую реализацию плана действий по иранской ядерной программе, считает его сохранение важным инструментом укрепления региональной безопасности, сообщила во вторник пресс-служба министерства иностранных дел Белоруссии.
Там пояснили, что эту тему обсудил накануне заместитель министра иностранных дел Белоруссии Андрей Дапкюнас на встрече с послом Ирана в Минске Мостафой Овейси.
"Стороны обсудили ситуацию, которая сложилась после решения Соединенных Штатов Америки о выходе из совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Иранский дипломат выразил осуждение Ираном действий администрации США и подтвердил приверженность страны соглашениям в случае, если остальные стороны формата «5 + 1» продолжат его исполнение", — говорится в сообщении.
Там отмечается, что «заместитель министра иностранных дел Белоруссии отмети: белорусская сторона поддерживает дальнейшее осуществление совместного всеобъемлющего плана действий и считает его сохранение важным инструментом укрепления региональной и глобальной безопасности и стабильности».
По данным пресс-службы, белорусский и иранский дипломаты также обсудили планы и дальнейшие шаги по проработке межгосударственных контактов на высшем уровне, сотрудничество в сельскохозяйственной отрасли, в частности, перспективы поставок в Иран продукции белорусского животноводства, укрепление взаимодействия в международных организациях, перспективы сотрудничества в нефтяной отрасли.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.
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