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Чиновники захотели резко увеличить себе зарплаты
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Чиновники захотели резко увеличить себе зарплаты 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Государственные чиновники считают, что их оклады должны быть на 60% выше, чтобы привлечь на службу квалифицированные кадры. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на доклад НИУ ВШЭ и Всемирного банка.
Для того чтобы привлечь на госслужбу высококвалифицированных специалистов, зарплаты нужно повысить на 75%, считают чиновники.
Чиновники из регионов посчитали справедливой прибавку к жалованью в размере 25-30%.
Для удовлетворения зарплатных ожиданий госслужащих необходимо увеличить консолидированный фонд оплаты труда на 307 млрд рублей, отмечается в докладе.
По данным Росстата за 2016 год, средняя зарплата федеральных служащих составила 115,7 тыс. рублей, региональных — 45 тыс. рублей.
При этом эксперты, опрошенные изданием, утверждают, что на госслужбе существует большой разрыв между зарплатами рядовых сотрудников и руководителей, поэтому средняя зарплата чиновников кажется большой, но не отражает реальности.
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