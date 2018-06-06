Чиновники захотели резко увеличить себе зарплаты

Для того чтобы привлечь на госслужбу высококвалифицированных специалистов, зарплаты нужно повысить на 75%, считают чиновники.

Чиновники из регионов посчитали справедливой прибавку к жалованью в размере 25-30%.

Для удовлетворения зарплатных ожиданий госслужащих необходимо увеличить консолидированный фонд оплаты труда на 307 млрд рублей, отмечается в докладе.

По данным Росстата за 2016 год, средняя зарплата федеральных служащих составила 115,7 тыс. рублей, региональных — 45 тыс. рублей.

При этом эксперты, опрошенные изданием, утверждают, что на госслужбе существует большой разрыв между зарплатами рядовых сотрудников и руководителей, поэтому средняя зарплата чиновников кажется большой, но не отражает реальности.