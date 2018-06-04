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Эксперт прокомментировал возможный визит Ким Чен Ына в Россию 

RT на русском 4 июня 2018
Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, комментируя в беседе с RT приглашение лидеру КНДР Ким Чен Ыну приехать в Россию, рассказал о возможных темах, которые могли бы быть затронуты в рамках его посещения.
«Россия и КНДР имеют целых ряд вопросов для обсуждения и сотрудничества на самом высоком уровне. Это расширение экономических контактов, возможность использовать порты, инвестиции в целый ряд объектов КНДР», — отметил Солонников.
По словам эксперта, вопрос денуклеаризации северокорейского полуострова также важен и для России.
«Россия, конечно же, заинтересована в том, чтобы были мир и спокойствие в данном регионе. Также для нашей страны крайне важен процесс сближения, гипотетического объединения двух Корей. России интересно создание нового транспортного логистического коридора на Корейский полуостров, развитие трубопроводной сети и возможности поставки нефти и газа по трубопроводам в Южную Корею через территорию Северной Кореи, возможности строительства железной дороги, соединяющей Южную Корею с российскими магистралями», — заключил Солонников.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава российского МИД Сергей Лавров передал приглашение лидеру КНДР Ким Чен Ыну посетить Россию.
RT на русском: последние новости
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