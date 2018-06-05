Источник: избранный президент Парагвая планирует приехать в Россию 14 июня

МОНТЕВИДЕО, 5 июн — РИА Новости . Источники в пресс-службе избранного президента Парагвая Марио Абдо Бенитеса сообщили РИА Новости, что он планирует приехать в Россию 14 июня.

По словам ряда источников, ранее появившаяся в СМИ информация насчет России «подтверждена».

Ранее в понедельник издание Ultima Hora сообщило, что избранный президент Бенитес начнет международное турне на следующей неделе и посетит Бразилию Аргентину и Россию. По данным издания, Бенитес в понедельник встретится с президентом Бразилии Мишелом Темером, 12 июня — с президентом Аргентины Маурисио Макри, а 14 июня — с российским лидером Владимиром Путиным

"Это историческая встреча, это первый раз, когда лидер масштаба Владимира будет говорить с парагвайским коллегой. Исторический факт, который говорит о доверии, которым пользуется избранный президент", — приводит издание слова Луиса Кастильони, который займет пост министра иностранных дел страны.

Марио Абдо Бенитес был избран новым президентом Парагвая в апреле 2018 года, он был кандидатом от правящей правой партии «Колорадо». Абдо — сын секретаря Альфредо Стресснера, последнего диктатора Парагвая, правившего этой страной в 1954–1989 годах. Новый президент вступит в должность 15 августа.