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Путин ответил на вопрос о «фабрике троллей»
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Путин ответил на вопрос о «фабрике троллей»» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Пресс-служба Президента РФ
Президент России Владимир Путин переадресовал ресторатору Евгению Пригожину вопрос о так называемой «фабрике троллей».
Российское государство не имеет отношения к «фабрике троллей». Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента австрийской телерадиокомпании ORF о связи руководства России с так называемой «фабрикой троллей», которую якобы содержит бизнесмен Евгений Пригожин.
«Спросите у него (Пригожина — ред.). Российское государство не имеет к этому никакого отношения», — сказал Владимир Путин.
Ранее сообщалось, что во время беседы с корреспондентом ORF, президент России Владимир Путин назвал авиаудар коалиции по Сирии стремлением нарушить объективное расследование применения химоружия.
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