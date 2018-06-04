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Путин провел чистку в силовых ведомствах
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Путин провел масштабные увольнения силовиков
Путин провел масштабные увольнения силовиков

Путин провел чистку в силовых ведомствах 

Рамблер 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин произвел несколько кадровых перестановок в силовых ведомствах. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
С поста первого замглавы МЧС уволен Владимир Степанов. На этой должности его сменил Александр Чуприян.
Своей должности лишился глава ГУМЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов. Ранее против Мамонтова было возбуждено уголовное дело, его подозревают в халатности и растрате.
Кроме того, с должностей сняты руководитель крымского МЧС Сергей Шахов, министр внутренних дел по республике Крым Сергей Абисов, заместитель начальника ГУ МВД по Самарской области Алексей Гринь, замруководителя СКР по Камчатскому краю Алексей Пахоменко, начальник Департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий МВД Надежда Ромашова и руководитель управления кадров Следственного комитета России генерал-майор Виктор Долженко.
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