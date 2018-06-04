Путин и «схватка бульдогов под ковром»: секрет премьера второй свежести

Зачем президенту такой глава правительства

Отрицательный рейтинг в целых 51 процент — как следует из опубликованного в самом начале лета опроса Левада-центра , вот с каким «комфортным политическим багажом» Дмитрий Медведев приступил к исполнению обязанностей премьер-министра России на новый срок.

Когда уже на старте работы нового правительства к деятельности его председателя с неодобрением относится свыше половины населения страны, обычно это является признаком того, что президент чего-то недопонял и совершил политическую ошибку. Обычно — но только не в нашем случае. Опубликованные ведущей социологической службой России данные лишь укрепили мою убежденность: в лице Медведева «второго разлива» Путин получил именно такого премьер-министра, какого он хотел.

Для начала немного «занимательной статистики», которая наглядно свидетельствует о постепенной эрозии политического авторитета Дмитрия Медведева в российском обществе.

Согласно данным того же Левада-центра, когда в 2012 году только что покинувший пост президента РФ Медведев был делегирован ВВП на пост премьер-министра, полностью или скорее положительно к такому путинскому решению отнеслось 59% граждан страны, а резко и скорее отрицательно — всего 25%.

Цифры аналогичного опроса на данный момент: число твердых или относительных сторонников премьер-министров упало до уровня в 41%. А вот в лагерь противников Дмитрия Анатольевича себя ныне зачисляет больше половины населения России.

После знаменитых глубокомысленных сентенций Медведева вроде «денег нет, но вы держитесь», после не менее знаменитого фильма «Он вам не Димон», после шести лет отсутствия реально значимых достижений на посту председателя правительства уровень общественной поддержки в 41% — это, возможно, еще очень даже неплохо. Но «неплохо» — это далеко не всегда означает «хорошо». Динамика цифр говорит сама за себя: Медведев уже не тот, Медведев сдувается, Медведев в должности премьер-министра не вызывает никакого энтузиазма у граждан России — только чувство недоумения и некоторой обреченности.

Но вы только не думайте, что в конце предыдущего абзаца я покритиковал Дмитрия Анатольевича. На самом деле я его похвалил — и не просто похвалил, а раскрыл секрет его удивительной политической выживаемости как премьер-министра РФ. И вот в чем конкретно, на мой взгляд, заключается этот секрет: то, что нам представляется аргументом против Медведева, в глазах ВВП является аргументом в его пользу. То, что мы воспринимаем как слабость Медведева, с точки зрения Путина является его силой.

Давайте предпримем попытку взглянуть на современный российский политический расклад путинскими глазами. Путин, как известно, принял для себя решение, что ближайшие шесть лет станут для него последними в должности президента России. Из этого, конечно, не следует, что в 2024 году ВВП полностью уйдет из политики и займется, скажем, разведением нарциссов. Из этого следует лишь то, что настойчиво предлагаемый Рамзаном Кадыровым вариант увеличения конституционного лимита президентских сроков в глазах строго уважающего букву закона Путина является непроходным.

А раз так, то выходит: пост президента России на следующий срок (вопрос о том, какие у него будут полномочия, мы пока оставляем за скобками) является в глазах политической элиты тем, что англичане называют «fair game» — призом, за который и можно, и нужно бороться.

Конечно, на то, чтобы бросить открытый вызов путинскому авторитету никто из значимых политических игроков в обозримом будущем не пойдет. Лишаться головы, показав раньше времени свои властные амбиции, никому не хочется. Но отсутствие открытых вызовов своему авторитету — это для Путина мало. Ему важно контролировать еще и «схватку бульдогов под ковром». Ему важно не допустить начала процесса брожения, который идет внутри политической элиты и не выплескивается на поверхность.

Как этого можно добиться? Только одним способом: всех запутав и всех подвесив. Именно это Путин и сделал в мае 2018 года, переназначив Медведева на пост председателя правительства и создав подчеркнуто недееспособное, но при этом весьма неплохо сбалансированное правительство.

Возьмем, например, назначение профессионального юриста Дмитрия Козака на пост правительственного куратора реального сектора экономики. Ни в промышленности, ни в энергетике уважамый Дмитрий Николаевич особо не разбирается. Но при этом он равноудален от воюющих за контроль над этими отраслями экономики группировок в окружении Путина и ориентируется только на одного человека — самого ВВП.

Или возьмем приход Алексея Кудрина Счетную палату . Сам Кудрин разочарован: он хотел не роль главного ревизора страны, а возможность открыто координировать экономическую политику государства. Но при этом разочарован и Медведев: к нему на роль Цербера приставили человека, который в политическом отношении по-прежнему является его злейшим врагом. Получается конструкция, при которой Кудрин постоянно дышит Медведеву в затылок, а оба царедворца уравновешивают и взаимно нейтрализуют друг друга. С чувством юмора у Владимира Владимировича явно по-прежнему все в порядке.

Но, конечно, самая большая путинская «шутка» — это сохранение Медведева в кресле премьер-министра. Таким образом ВВП «замораживает время», не давая начаться новому этапу политической игры. Все понимают, что Путин может уволить своего засидевшегося премьера в любой момент без малейшего ущерба для своего собственного политического авторитета. Но вот когда именно наступит этот «любой момент» и наступит ли он вообще? Никто не знает — кроме, возможно, самого Путина. Возникает ситуация неопределенности, непонятности и непросчитываемости — ситуация, в которой рациональные политические игроки сочтут самым правильным не делать «резких движений» с целью захвата «места под солнцем» в постпутинскую эпоху.

Получается, что слабый премьер Медведев является первым рубежом глубоко эшелонированной путинской политической обороны. А еще нынешний премьер и все его правительство являются политическим ресурсом, который в принципе можно грамотно обменять — например, на принятие непопулярных решений в сфере экономики. Мол, пусть «мавр» сделаем свое дело, а потом уйдет — никто о нем особо жалеть не будет. Наоборот, все вздохнут с облегчением. Облегчением, которое, как я подозреваю, в ближайшем будущем все-таки не наступит.

Не зря говорят, что “ в мире нет ничего более постоянного, чем временное”. Медведев с самого начала воспринимался как исключительно временный премьер — и ничего, работает, ставит рекорды по времени пребывания в должности. Молодец он все-таки, Дмитрий Анатольевич! Это ж надо ухитриться — превратить свои недостатки в достоинства! Экономике России от этих «достоинств» легче, правда, не становиться. Но это уже совсем другая история.