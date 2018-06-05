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«Просто крышу сносит»: РФ ответила на угрозы из Эстонии
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«Просто крышу сносит»: РФ ответила на угрозы из Эстонии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Заявление бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса о возможной потере Россией Санкт-Петербурга безответственно и сделано "в угоду конъюнктурным интересам". Такое мнение высказал в интервью РБК депутат законодательного собрания Северной столицы Денис Четырбок.
"Ничего общего с реальностью это заявление не имеет", — подчеркнул парламентарий.
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалев, в свою очередь, назвал заявление Ильвеса "идиотизмом".
"У людей просто крышу сносит. Если Эстония захочет ввязаться в какой-то военный конфликт с Россией, НАТО ей этого, естественно, не позволит", — считает парламентарий.
Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес ранее заявил, что Россия может "лишиться" нескольких крупных городов, если нападет на его страну.
"Конечно, Россия может атаковать Эстонию — но вскоре после этого она может потерять даже Омск и Томск, не говоря уже о Санкт-Петербурге", — заявил Ильвес в интервью "Европейской правде".
Бывший президент также подчеркнул, что "опасность" со стороны России заключается в "дискредитации" Таллина, которая, по его словам, длится на протяжении 27 лет.
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