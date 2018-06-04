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Медведев назначил Дворковича председателем фонда «Сколково»
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"Порошенко лично приказал сбить MH-17"
"Порошенко лично приказал сбить MH-17"

Медведев назначил Дворковича председателем фонда «Сколково» 

РИА Новости 23 часа назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. МЕДВЕДЕВ НАЗНАЧИЛ ЭКС-ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА ДВОРКОВИЧА ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ФОНДА «СКОЛКОВО», ПООБЕЩАЛ И ДАЛЬШЕ ОКАЗЫВАТЬ ПОДДЕРЖКУ ИННОВАЦИОННОМУ ЦЕНТРУ
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