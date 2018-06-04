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Медведев предложил назначить Дворковича председателем фонда «Сколково»
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Медведев предложил назначить Дворковича председателем фонда «Сколково» 

Прайм 23 часа назад
Фото: Прайм
СКОЛКОВО, 4 июн — ПРАЙМ. Премьер РФ Дмитрий Медведев предложил назначить Аркадия Дворковича председателем фонда «Сколково» и пообещал и дальше оказывать поддержку инновационному центру.
Дворкович 18 мая был избран сопредседателем совета фонда «Сколково». Другим сопредседателем является президент некоммерческого фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий Виктор Вексельберг.
"Я предлагаю ввести новую должность председателя фонда и назначить на нее Аркадия Владимировича Дворковича, а Виктор Феликсович (Вексельберг — ред.), надеюсь, будет осуществлять свои функции в качестве сопредседателя совета фонда", — сказал Медведев на встрече с членами совета фонда «Сколково» в понедельник.
По словам премьера, Дворкович много уделял внимание инновационному центру, теперь бывшему вице-премьеру предстоит «активно подключиться к решению всех задач».
"Правительство и далее будет уделять проекту особое внимание, мы сохраним те преференции, которые есть для его участников, будем выделять гранты, конечно, софинансировать развитие сервисной инфраструктуры", — добавил Медведев.
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