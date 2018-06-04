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Беларусь и Монголия обсудили встречу двух президентов
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Беларусь и Монголия обсудили встречу двух президентов 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Российская Газета
Развитие политического диалога и экономического сотрудничества станут базовой основой повести дня лидеров Беларуси и Монголии, которая может состояться в ближайшие дни в китайском Циндао. Об этом, по информации БЕЛТА, сообщил министр иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатар, подводя итоги встречи со своим белорусским коллегой.
В свою очередь глава МИД РБ Владимир Макей рассказал, что в числе предполагаемых к обсуждению вопросов на встрече президентов двух стран во время саммита Шанхайской организации сотрудничества — развитие политического диалога и торгово-экономического сотрудничества. По словам министра иностранных дел Беларуси, могут быть затронуты и темы гуманитарного сотрудничества. Кроме того, по словам министра, Беларусь и Монголия готовят к подписанию в перспективе и ряд двусторонних документов.
Монгольский гость сообщил также, что его страна заинтересована открыть посольство в Беларуси уже в будущем году. «Реально мы закладываем в бюджет будущего года вопрос открытия диппредставительства», — пояснил он.
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