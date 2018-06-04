В Кремле подтвердили приглашение лидеру Северной Кореи посетить Россию в ближайшее время.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может посетить Россию в этом году, в качестве одного из вариантов рассматривается площадка Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре этого года. Песков подчеркнул, что точные параметры предполагаемого визита пока неизвестны, а лидер Северной Кореи пока не ответил на приглашение, переданное Сергеем Лавровым 31 мая.
Также Дмитрий Песков уточнил, что встреча лидеров России и КНДР в рамках саммита ШОС в Китае не прорабатывалась.
В последний раз глава Северной Кореи посещал Россию в 2011 году. Тогда Ким Чен Ир, отец нынешнего лидера КНДР, прибыл на личном бронепоезде в Улан-Удэ, где прошли его переговоры с Дмитрием Медведевым.