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Нефтяные компании не должны проявлять эгоизм, заявил Медведев
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"Порошенко лично приказал сбить MH-17"
"Порошенко лично приказал сбить MH-17"

Нефтяные компании не должны проявлять эгоизм, заявил Медведев 

РИА Новости 4 июня 2018
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. МЕДВЕДЕВ О СИТУАЦИИ С ЦЕНАМИ НА БЕНЗИН В РФ: НЕФТЯНЫЕ КОМПАНИИ НЕ ДОЛЖНЫ ПРОЯВЛЯТЬ ЭГОИЗМ
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