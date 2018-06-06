«Развалины какие-то»: Крым напугал Матвиенко

Пляжи Крыма ужаснули Матвиенко

«Мусорных бачков нет, мусор не вывозится, развалины какие-то, грязь», — отметила она на совещании по развитию Севастополя.

По словам Матвиенко, об этом ей пишут жители города. В связи с этим она спросила у губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова , почему местные пляжи находятся в таком состоянии и кто в этом виноват, ведь ранее правительство Севастополя обязалось навести порядок на пляжах к 1 июня.

«Надо объявить взыскание, надо депремировать, надо предупредить», — призвала она.

Также председатель Совфеда уверена, что каждый чиновник должен «нести свой чемодан правильно и красиво», а оборудование пляжей мусорными баками и налаживание регулярного вывоза их содержимого не требует больших расходов, однако поможет сделать лучше «лицо города», которым, по ее мнению, являются именно пляжи.