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«Развалины какие-то»: Крым напугал Матвиенко
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Пляжи Крыма ужаснули Матвиенко 

Рамблер 1 час назад
Многие пляжи Севастополя «находятся в полном безобразии». Об этом, как сообщает РИА Новости, заявила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко.
«Мусорных бачков нет, мусор не вывозится, развалины какие-то, грязь», — отметила она на совещании по развитию Севастополя.
>> Собчак пришла в ужас от «крымского пляжа»
По словам Матвиенко, об этом ей пишут жители города. В связи с этим она спросила у губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, почему местные пляжи находятся в таком состоянии и кто в этом виноват, ведь ранее правительство Севастополя обязалось навести порядок на пляжах к 1 июня.
«Надо объявить взыскание, надо депремировать, надо предупредить», — призвала она.
Также председатель Совфеда уверена, что каждый чиновник должен «нести свой чемодан правильно и красиво», а оборудование пляжей мусорными баками и налаживание регулярного вывоза их содержимого не требует больших расходов, однако поможет сделать лучше «лицо города», которым, по ее мнению, являются именно пляжи.
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