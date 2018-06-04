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Социолог: Для Медведева 50 процентов поддержки россиян — потолок 

Национальная Служба Новостей 4 июня 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
В эфире НСН директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов рассказал, с чем связаны низкие рейтинги неодобрения главы кабмина по данным опроса «Левада-центра».
Переназначение Дмитрия Медведева на пост главы правительства РФ не одобряет 51 процент россиян, которые приняли участие в опросе «Левада-центра». Из них 22 процента респондентов «в основном не одобряют» и еще 29 — «совершенно не одобряют».
Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов считает, что для главы правительства России, с которым жители, в первую очередь, связывают развитие социальной сферы, уровень поддержки на уровне 50 процентов — неплохой показатель.
Рашкин: У Медведева как не было денег для народа, так и нет! «Правительство никогда не будет в России сильно популярно. Ему часто приходится принимать непопулярные, но необходимые решения. Это связано с вопросами по пенсионному возрасту, по социальному пакету, дотациям. Априори 51 процент — это не самый критичный уровень „неподдержки“ или поддержки. Это на грани 50 процентов от общества, что не так уж плохо. Надо смотреть антирейтинги, кто категорически не согласен, а кто считает неприемлемым [переназначение Медведева]. Если меньше 25 [процентов], то это нормально», — отметил эксперт в эфире НСН.
Опубликованные цифры опроса могут повлиять на общественное мнение о действующей власти в России, считает Смирнов. «Больше негативного влияния это будет оказывать на СМИ и на часть общественного мнения. Но надо отдать должное — у „Левада-центра“ всегда рейтинги власти несколько ниже, чем у ВЦИОМ», — отметил собеседник агентства.
Опрос «Левада-центра» проводился с 24 по 30 мая этого года. Отметим, что в 2012 году аналогичный опрос показал, что назначение Медведева подержали 59 процентов опрошенных, а отрицательно ответили только 25 процентов.
Напомним, Медведев был назначен председателем кабмина РФ указом президента России Владимира Путина 8 мая. Депутаты Госдумы поддержали его кандидатуру большинством голосов, против выступили члены партий КПРФ и «Справедливая Россия», пишет Газета.ру.
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