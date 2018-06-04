Пескова спросили про ситуацию с бензином

Ситуацией с ценами на бензин занимается правительство, заявил Песков

Вопрос роста цен на бензин в России относится к компетенции правительства, которое занимается этой темой и предоставляет соответствующую информацию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , отвечая на вопрос, стоит ли на контроле у президента вопрос роста цен на бензин.

"Этим занимается правительство, поэтому этот вопрос к правительству. Там ведется работа. Вы знаете, что и (вице-премьер) Дмитрий Козак этим занимается, проводится общение и на этот счет предоставляется информация", — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее Козак в интервью телепрограмме "Вести в субботу" заявил, что цены на бензин увеличились в связи с более высокими мировыми ценами на нефть на внешних рынках, что может делать его производство в России относительно невыгодным. Однако дефицита топлива в стране нет, подчеркнул вице-премьер.

Козак отметил, что в России розничные цены на топливо не самые высокие в мире, и заявил, что цены на бензин и дизельное топливо в России будут зафиксированы на уровне 30 мая, об этом правительство России договорилось с нефтяными компаниями.

Ранее российские власти анонсировали планы по снижению акцизов на топливо из-за роста цен. Предполагается, что акцизы на бензин будут снижены на 3 тысячи рублей за тонну, а на дизельное топливо — на 2 тысячи рублей.

В последнее время в России резко возросли цены на нефтепродукты. Так, например, в апреле цены на бензин повысились на 13 процентов по сравнению с предыдущим месяцем. В мае средние розничные цены по России превысили 42 рубля за литр.