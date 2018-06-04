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Большинство россиян недовольно переназначением Медведева
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Большинство россиян недовольно переназначением Медведева 

РИА «ФедералПресс» 4 июня 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным опроса, 51% россиян не одобряет переназначение Дмитрия Медведева на пост премьер-министра. Об этом сообщает Левада-центр.
По данным опроса, 29% участников «совершенно не одобряют» кандидатуру Медведева, а 22% «не одобряют ее в основном».
Положительно к назначению Медведева отнесся 41%, опрошенных. При этом 30% заявили, что «в основном одобряют» его назначение на пост премьера, а 11% — что «одобряют полностью». Еще 8% респондентов не смогли определиться с ответом.
Итоги опроса попросили прокомментировать представителя президента Дмитрия Пескова. Тот отметил, что пока что не видел исследования «Левада-центра». «Поэтому сейчас не буду ничего говорить, надо сначала ознакомиться»», — сказал Песков.
По оценкам фонда «Общественное мнение», доля недовольных переназначением Медведева составляет 45%. При этом одобряют его назначение 39% опрошенных, а остальные 16% затруднились с ответом.
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