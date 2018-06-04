Большинство россиян недовольно переназначением Медведева

По данным опроса, 51% россиян не одобряет переназначение Дмитрия Медведева на пост премьер-министра. Об этом сообщает Левада-центр.

По данным опроса, 29% участников «совершенно не одобряют» кандидатуру Медведева, а 22% «не одобряют ее в основном».

Положительно к назначению Медведева отнесся 41%, опрошенных. При этом 30% заявили, что «в основном одобряют» его назначение на пост премьера, а 11% — что «одобряют полностью». Еще 8% респондентов не смогли определиться с ответом.

Итоги опроса попросили прокомментировать представителя президента Дмитрия Пескова . Тот отметил, что пока что не видел исследования «Левада-центра» . «Поэтому сейчас не буду ничего говорить, надо сначала ознакомиться»», — сказал Песков.