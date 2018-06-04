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"Порошенко лично приказал сбить MH-17"

В Госдуме назвали возможные сроки визита Ким Чен Ына в Россию 

РИА Новости 4 июня 2018
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. КИМ ЧЕН ЫНА ЖДУТ В РОССИИ С ОФИЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ВЭФ В СЕНТЯБРЕ — ВИЦЕ-СПИКЕР ГОСДУМЫ
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