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В Госдуме назвали возможные сроки визита Ким Чен Ына в Россию
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В Госдуме назвали возможные сроки визита Ким Чен Ына в Россию
РИА Новости
4 июня 2018
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КИМ ЧЕН ЫНА
ЖДУТ В
РОССИИ
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