В Британии придумали новый способ насолить России

Члены парламента Великобритании призывают главу МВД Саджида Джавида посодействовать в ограничении доступа России к базе данных Интерпола. Об этом пишет издание The Daily Telegraph.

По мнению парламентариев, Россия через Интерпол пыталась выследить основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.

Издание отмечает, что призыв последовал за задержанием Браудера в Мадриде испанской полицией.

Утром 30 мая Браудер сообщил о своём задержании в Испании по запросу России. Через несколько часов его отпустили.