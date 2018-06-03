В Индонезии ждут визита Путина в ноябре 2018 года

Спикер Народного консультативного конгресса Индонезии Зулькифли Хасан заявил, что в Джакарте ждут визита президента РФ Владимира Путина в ноябре 2018 года.

"Наш визит является символом поддержки нашей страной России, а также является подтверждением готовности к развитию отношений", — сказал Хасан в воскресенье на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. "Два дня назад у меня состоялась встреча с президентом Индонезии [Джоко Видодо], я попрощался с ним перед отъездом в Россию. Президент передавал свой теплый привет. Насколько я знаю, он ожидает визита [президента РФ] Владимира Путина, который, по слухам, собирался посетить Индонезию в ноябре этого года", — добавил он.

Индонезийский спикер также выразил благодарность Володину за подарок в виде портрета Путина. "На холсте сзади — подпись президента, для меня это очень ценный и важный подарок", — сказал Хасан, отметив, что "так ни разу еще и не повстречался" с российским лидером. "Я очень надеюсь, что у нас получится встретиться в Москве , но если нет — буду с нетерпением ждать встречи в Индонезии", — добавил он. Хасан назвал Путина лидером, которым он восхищается, и признался, что даже "выучил наизусть походку" президента РФ.

"Если позволите, передам ваши эмоции нашему президенту: что у вас есть его портрет с автографом, но вы не имели возможности лично засвидетельствовать ему почтение и хотели бы это сделать", — отреагировал Володин.

Встреча двух политиков прошла в преддверии открытия международного форума "Развитие парламентаризма", который пройдет 4-5 июня в Москве на территории Всероссийского выставочного центра. Ожидается, что участие в мероприятии примут более 500 делегатов.