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В Кремле назвали возможный повод для визита Ким Чен Ына в Россию
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В Кремле назвали возможный повод для визита Ким Чен Ына в Россию 

Газета.Ru 4 июня 2018
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что одним из возможных поводов для визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию мог бы стать Восточный экономический форум (ВЭФ), сообщает РИА «Новости».
По его словам, глава МИД России Сергей Лавров передал приглашение лидеру КНДР Ким Чен Ыну посетить Россию, но пока точных параметров визита нет.
Он отметил, «насколько это будет удобно и подходяще для северокорейской стороны, покажет время, а также проработка по дипломатическим каналам».
В ответ на вопрос, было ли ответное послание от Ким Чен Ына, Песков ответил отрицательно.
Песков также отметил, что, встреча лидеров России и КНДР на полях саммита ШОС в Китае не прорабатывается.
Ранее в Госдуме рассказали, когда ждут Ким Чен Ына в России.
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