В Кремле назвали возможный повод для визита Ким Чен Ына в Россию

По его словам, глава МИД России Сергей Лавров передал приглашение лидеру КНДР Ким Чен Ыну посетить Россию, но пока точных параметров визита нет.

Он отметил, «насколько это будет удобно и подходяще для северокорейской стороны, покажет время, а также проработка по дипломатическим каналам».

В ответ на вопрос, было ли ответное послание от Ким Чен Ына, Песков ответил отрицательно.

Песков также отметил, что, встреча лидеров России и КНДР на полях саммита ШОС Китае не прорабатывается.