Австрия закроет небо из-за Путина 

Движение воздушного транспорта над Веной и соседними регионам будет ограничено на период визита президента России Владимира Путина в Австрию 5 июня, во время которого он встретится с с федеральным президентом Австрийской Республики Александером Ван дер Белленом и федеральным канцлером Себастьяном Курцем, сообщает ТАСС.
По данным министерства обороны республики, вооруженные силы страны в усиленном режиме обеспечат контроль за австрийским воздушным пространством с использованием военных самолетов и вертолетов.
«В связи с этим будут введены ограничения для воздушного движения над частями Вены, федеральных земель Нижняя Австрия и Бургенланд», — говорится в заявлении ведомства.
Решать эту задачу будут более 800 военнослужащих, 10 военных самолетов и семь вертолетов.
Воздушное патрулирование может повысить уровень шума в небе над австрийской столицей, поэтому местных жителей попросили отнестись с пониманием к проведению этой операции.