Австрия закроет небо из-за Путина

По данным министерства обороны республики, вооруженные силы страны в усиленном режиме обеспечат контроль за австрийским воздушным пространством с использованием военных самолетов и вертолетов.

«В связи с этим будут введены ограничения для воздушного движения над частями Вены, федеральных земель Нижняя Австрия и Бургенланд», — говорится в заявлении ведомства.

Решать эту задачу будут более 800 военнослужащих, 10 военных самолетов и семь вертолетов.

Воздушное патрулирование может повысить уровень шума в небе над австрийской столицей, поэтому местных жителей попросили отнестись с пониманием к проведению этой операции.