Княгиня Романова разозлила Поклонскую

По словам Поклонской, очень хорошо, когда иностранные граждане в попытке прорекламировать себя рекламируют и достижения российской строительной и автомобильной отраслей.

"Но прежде чем восхищаться подобными вояжами самопровозглашенных "государынь" и "цесаревичей", неплохо было бы поглубже заглянуть в историю и понять, кого мы пытаемся восхвалять и почитать", — указала депутат.

Поклонская отметила, что пока император Николай ll находился под арестом, его двоюродный брат Кирилл Владимирович присягал революции.

"В связи с этим вместо верноподданических чувств возникают другие. До каких пор будем выставлять себя на всеобщее посмешище? Сколько можно дурить людей различного рода "монархами"?" — задалась вопросами Поклонская.

Накануне глава Российского императорского дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна и ее сын князь Георгий Михайлович проехали по Крымскому мосту и поделились впечатлениями.