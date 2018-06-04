Княгиня Романова разозлила Поклонскую 

Депутат Госдумы Наталья Поклонская возмутилась поездкой княгини Марии Владимировны Романовой и ее сына князя Георгия Михайловича по Крымскому мосту, назвав их "гостями из Испании". Об этом она написала в фейсбуке.
По словам Поклонской, очень хорошо, когда иностранные граждане в попытке прорекламировать себя рекламируют и достижения российской строительной и автомобильной отраслей.
"Но прежде чем восхищаться подобными вояжами самопровозглашенных "государынь" и "цесаревичей", неплохо было бы поглубже заглянуть в историю и понять, кого мы пытаемся восхвалять и почитать", — указала депутат.
Поклонская отметила, что пока император Николай ll находился под арестом, его двоюродный брат Кирилл Владимирович присягал революции.
"В связи с этим вместо верноподданических чувств возникают другие. До каких пор будем выставлять себя на всеобщее посмешище? Сколько можно дурить людей различного рода "монархами"?" — задалась вопросами Поклонская.
Накануне глава Российского императорского дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна и ее сын князь Георгий Михайлович проехали по Крымскому мосту и поделились впечатлениями.