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Медведев обсудил с турецким коллегой строительство газопровода
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Медведев обсудил с турецким коллегой строительство газопровода 

РИА Новости 2 июня 2018
МЕДВЕДЕВ И ПРЕМЬЕР ТУРЦИИ ЙЫЛДЫРЫМ ОБСУДИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ СТРОИТЕЛЬСТВО АЭС «АККУЮ» И ГАЗОПРОВОДА «ТУРЕЦКИЙ ПОТОК» — ПРЕСС-СЛУЖБА КАБМИНА
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