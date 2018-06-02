Медведев и премьер Турции обсудили строительство газопровода «Турецкий поток»

«В ходе разговора были затронуты актуальные вопросы российско-турецких торгово-экономических отношений и продвижения крупных совместных энергетических проектов, включая строительство в Турции атомной электростанции «Аккую» и сооружения газопровода «Турецкий поток», — говорится в сообщении.

Ранее также сообщалось, что глава турецкого правительства поздравил Медведева с утверждением на пост премьер-министра России.