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Медведев и премьер Турции обсудили строительство газопровода «Турецкий поток»
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Медведев и премьер Турции обсудили строительство газопровода «Турецкий поток» 

RT на русском 2 июня 2018
Фото: Парламентская газета
Премьер-министр России Дмитрий Медведев и его турецкий коллега Бинали Йылдырым в ходе телефонного разговора обсудили строительство АЭС «Аккую» и газопровода «Турецкий поток», сообщает РИА Новости.
«В ходе разговора были затронуты актуальные вопросы российско-турецких торгово-экономических отношений и продвижения крупных совместных энергетических проектов, включая строительство в Турции атомной электростанции «Аккую» и сооружения газопровода «Турецкий поток», — говорится в сообщении.
Ранее также сообщалось, что глава турецкого правительства поздравил Медведева с утверждением на пост премьер-министра России.
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