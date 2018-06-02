Раскрыты факты биографии бывшего вице-президента РФ

Раскрыты неизвестные факты из биографии бывшего вице-президента России

По его словам, летчиков старались выручать сразу же после того, как они попадали в плен.

«Только Александра Руцкого выкупали два раза за большие деньги», — вспоминает Громов, руководивший выводом советских войск из Афганистана.

Он отметил, что из этой страны на родину были возвращены все плененные советские военнослужащие, «кто был жив и хотел вернуться», но некоторые в итоге остались жить там.

«Это их личная судьба, их личный выбор», — подчеркнул генерал.

В истории с нашедшемся 30 лет спустя военным, по его мнению, надо разбираться.

Александр Руцкой — первый и единственный в истории России вице-президент, он занимал эту должность с июля 1991 года до ее упразднения в декабре 1993-го после октябрьского разгона парламента. Имеет звание генерала-майора авиации: во времена СССР он служил в армии, был летчиком и дважды направлялся в Афганистан. Там его два раза сбили.

Согласно официальной версии, в апреле 1986-го его штурмовик Су-25 подбили, но Руцкой на самолете с горящими двигателям старался дотянуть до своей территории, катапультировался лишь на высоте 50 метров и в результате приземления, по данным медиков, получил компрессионный перелом позвоночника. Далее его подобрал бронетранспортер афганской армии, он получил два пулевых ранения и был эвакуирован в госпиталь. Врачи, как следует из открытых источников, предрекали ему пожизненную инвалидность, но «наперекор всем медицинским прогнозам» летчик восстановился всего за полтора месяца.

В августе 1988-го в ходе второй командировки в Афганистан самолет Руцкого был сбит истребителем ВВС Пакистана после приближения к границе этой страны на малое расстояние, что категорически запрещалось советской авиации. Приземлившись, летчик пять дней без еды уходил от преследования, убил почти всех догонявших его боевиков, но был выдан моджахедам местной жительницей и затем передан пакистанцам. Те пытались склонить его к предательству, но Руцкой, как гласит официальная версия, не поддался и вскоре был отправлен в СССР в обмен на гражданина Пакистана.

По итогам тех событий Руцкому присвоили звание Героя Советского Союза.

Кандидат исторических наук Андрей Почтарев в 2004 году писал, что для вызволения Руцкого из пакистанского плена были задействованы все возможные каналы советской разведки, а также связи с тогдашним президентом Афганистана. Спустя неделю военного выкупили. По свидетельству одного из участников той операции, за летчика потребовали сумму, примерно равную стоимости автомобиля «Волга».