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Россия и Турция обсудили безопасность дипломатов
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Звезда «Смертельного улова» найден мертвым
Звезда «Смертельного улова» найден мертвым

Россия и Турция обсудили безопасность дипломатов друг друга 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Umit Bektas/Reuters
Министерство иностранных дел России сообщило о межведомственных консультациях по борьбе с террористической угрозой, которые прошли между заместителем министра иностранных дел России Олегом Сыромолотовым и его турецкий коллега Кааном Эсенера, которые прошли в Анкаре.
"Стороны обменялись оценками состояния глобальных и региональных террористических угроз, обсудили вопросы соответствующего двустороннего взаимодействия на международных площадках и по линии профильных министерств и ведомств, в том числе в целях обеспечения безопасности дипломатических и консульских миссий двух стран и их персонала", — говорится в тексте официального сообщения.
В министерстве отметили, что консультации прошли 1 июня.
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