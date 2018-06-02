Путин — Кадырову: «Плохо работаете»

Путин отметил, что этот автомобиль немного больше, чем Mercedes, сообщает «КП».

Рамзану Кадырову. Обходя авто с другой стороны, Путин обратился к участвовавшему в переговорах главе Чечни

«У вас нет такого?» — спросил он, хотя и так знал, что «Кортеж» пока есть только у него самого. «Пока нет», — ответил Кадыров. «Плохо работаете», — пошутил в ответ Путин. «Главное, что у вас есть», — прозвучало в ответ.