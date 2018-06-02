После переговоров в Кремле Владимира Путина с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном президент показал гостю свой лимузин проекта «Кортеж», усадив принца на пассажирское сиденье.
Путин отметил, что этот автомобиль немного больше, чем Mercedes, сообщает «КП».
Обходя авто с другой стороны, Путин обратился к участвовавшему в переговорах главе Чечни Рамзану Кадырову.
«У вас нет такого?» — спросил он, хотя и так знал, что «Кортеж» пока есть только у него самого. «Пока нет», — ответил Кадыров. «Плохо работаете», — пошутил в ответ Путин. «Главное, что у вас есть», — прозвучало в ответ.
Мухаммед Аль Нахайян оценил лимузин по достоинству. Как предполагает издание, «Ростех» может получить заказ на партию таких машин для Ближнего Востока.