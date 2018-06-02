«Они хотят слишком много»: когда встретятся Путин с Трампом

В Белом доме обсуждается возможность организации встречи американского лидера Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, передает The Wall Street Journal

«Организация официальной встречи между Путиным и Трампом — текущий проект посла [США в Москве Джона] Хантсмана, который длится несколько месяцев», — сказал источник.

В ходе потенциальной встречи главы государств могли бы обсудить ситуацию в Сирии , на Украине , а также вопросы, касающиеся контроля над ядерным вооружением, передает ФАН.

Также, известно, что перед этой встречей беседу могут провести председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд и глава Генштаба Минобороны России Валерий Герасимов. Темой этой встречи должен стать процесс деэскалации ситуации в Сирии.

Бывший спецагент отметил, что ведущий расследование о предполагаемых связях Трампа с Россией спецпрокурор Роберт Мюллер не сможет доказать связь президента США с Москвой, передает НСН.

«Никто на свете не любит Путина так, как Трамп. Но думаю, что люди хотят слишком многого, надеясь, что расследование Мюллера найдет объективные доказательства против Трампа», — пояснил Сноуден.

За день до этого посол США в России Джон Хантсман рассказал «Газете.Ru» , что решение о возможной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа еще не принято.

«Решение о возможной встрече на самом высшем уровне пока не принято», — сказал дипломат.

Он отметил, что организация встречи во многом зависит от логистики, но подчеркнул, что гораздо важнее то, что будет обсуждаться на переговорах.

«Граждане обеих наших стран любят свою Родину, они очень патриотичны. И при этом они ждут, чтобы оба наших руководителя, два президента встретились и вместе, сообща, решили многие проблемы, которые стоят перед всем миром. Таким образом, они могли бы сделать мир гораздо стабильней, безопасней и обеспечить устойчивое будущее», — добавил Хантсман.

В свою очередь, помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что подготовка встречи президентов России и США замерла. По его словам, все остановилось на стадии предложения о встрече со стороны американского лидера.

«Подготовка замерла на стадии 20 марта, когда президент США пригласил Путина встретиться или в Вашингтоне, или в другом месте», — заявил Ушаков.

Он отметил, что «на этой точке все замерло». Тогда стороны обсуждали возможность проведения встречи в «не столь далеком будущем», а среди возможных площадок даже назывался Вашингтон.

Замглавы МИД России по вопросам противодействия терроризму Олег Сыромолотов рассказывал, что основной темой встречи Путина и Трампа станет терроризм, также будут обсуждены вопросы стратегического взаимодействия.

Дипломат добавил, что без обсуждения этих вопросов сложно представить себе дальнейшее развитие двусторонних отношений. До сих пор Путин и Трамп встречались лично лишь дважды. При этом последняя их встреча не должна была состояться вовсе.

11 ноября 2017 года — во второй день 25-го саммита форума Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество во вьетнамском Дананге во время церемонии фотографирования президенты провели встречу «на ногах».

Хотя сам Трамп и говорил о необходимости встречи со своим российским коллегой на полях саммита, администрациям президентов не удалось согласовать графики. В итоге президенты вели активную беседу в свободное от других мероприятий время — пока шли на церемонию фотографирования. Тем не менее, их короткий разговор оказался крайне эффективным.

Первая встреча Путина и Трампа прошла 7 июля на саммите G20 в немецком Гамбурге и носила напряженный характер из-за обсуждения темы обвинений Москвы со стороны американских спецслужб во «вмешательстве» в президентские выборы в США в ноябре 2016 года.